Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

04.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Роздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполовка;

- на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опытное и Зеленополье;

- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;

- на Новопавловском направлении - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Временка и Великая Новоселка.