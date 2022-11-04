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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

04.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

 За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Роздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполовка;
- на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опытное и Зеленополье;
- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;
- на Новопавловском направлении - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Временка и Великая Новоселка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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