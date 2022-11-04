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Архив - Донецкая область

В Нацполиции рассказали о последствиях обстрела Покровска

04.11.2022 15:00
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В Нацполиции рассказали о последствиях обстрела Покровска

В результате вражеской атаки 3 ноября погиб гражданский житель, шестеро получили ранения. Разрушен и поврежден 21 жилой дом. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Обстрел начался вчера около 18:45 и продолжался час. Россия ударила по мирному населению из реактивной системы залпового огня "Смерч". Все снаряды оккупанты направили на частный сектор. Более 20 семей остались без жилья или с поврежденными домами. В домах разрушены кровля, стены, выбиты окна и двери, пострадал гражданский транспорт. Перебита газовая труба и трансформатор", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, последствия, полиция, обстрел, Покровск
 
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