Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

05.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клищеевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Вишневое, Новоегоровка, Макеевка и Невское;

на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - из минометов и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Богоявленка, Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Временка и Великая Новоселка.