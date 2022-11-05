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Архив - Донецкая область

В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"

05.11.2022 15:00
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В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"

В Донецкой области совершено покушение на "судью" так называемого "верховного суда ДНР". Об этом сообщило фейковое "МВД" донецких боевиков в субботу, 5 ноября.
Утверждается, что инцидент произошел накануне во временно неподконтрольном городе Углегорск. Пострадал "судья" Александр Никулин.
"Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, судья, покушение, ДНР
 
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