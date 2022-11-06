Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

06.11.2022 09:00

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестовое, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опытное, Павловка, Яковлевка и Ямполовка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское на Луганщине и Лиман и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивановка, Клищеевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка в Донецкой области.