В Константиновке анонсировали прием заявок на бесплатные дрова

06.11.2022 15:00

7 ноября с 13:00 управление соцзащиты населения будет регистрировать заявления от жителей Константиновской городской территориальной громады, проживающих в частном секторе, на получение дров. Об этом сообщает Константиновская ГВА.

Закупку древесины для людей финансирует правительство в рамках государственной программы "бесплатные дрова".

По данным МВА, в первую очередь дрова будут выдавать: