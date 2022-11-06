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В Константиновке анонсировали прием заявок на бесплатные дрова
06.11.2022 15:00
7 ноября с 13:00 управление соцзащиты населения будет регистрировать заявления от жителей Константиновской городской территориальной громады, проживающих в частном секторе, на получение дров. Об этом сообщает Константиновская ГВА.
Закупку древесины для людей финансирует правительство в рамках государственной программы "бесплатные дрова".
По данным МВА, в первую очередь дрова будут выдавать:
- людям с инвалидностью I и II групп;
- пожилым людям, которые находятся на обслуживании в территориальном центре социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Константиновского городского совета;
- многодетным семьям;
- людям старше 80 лет;
- одиноким людям пожилого возраста (60+);
- жителям, которые на время отопительного периода не пользовались субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
- и другим категориям.
Теги: Донбасс, Константиновка, бесплатно, дрова
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