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Архив - Донецкая область

В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк

06.11.2022 13:00
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В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк

Лиман стал первым деоккупированным городом в Донецкой области, где удалось возобновить работу банковской системы. Даже в условиях нестабильного электроснабжения, связи и Интернета.  Об этом сообщает Министерство реинтеграции.
В Лимане уже принимает посетителей отделение ПриватБанка по адресу - ул. Привокзальная, 36. Пока что оно работает с клиентами дважды в неделю - каждый вторник и четверг с 10:00 до 16:00. В отделении установлены банкомат и терминал самообслуживания.



Теги: Донбасс, ПриватБанк, Лиман (Красный Лиман)
 
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