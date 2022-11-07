В оккупированном Донецке заявили об обстреле управления железной дороги

07.11.2022 12:00

Во временно оккупированном Донецке ночью 7 ноября прогремели взрывы и возник масштабный пожар в здании железнодорожного управления. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что пожарные долго не могли приступить к ликвидации огня, поскольку в гидрантах не было воды.

Как заявил назначенный оккупантами "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

"Сегодня ночью в результате прямого попадания в здание Управления Донецкой железной дороги в Ворошиловском районе пробита стена между 3 и 4 этажами, произошло возгорание", - написал он в Telegram.