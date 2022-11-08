В "ДНР" признали срыв отопительного сезона

08.11.2022 15:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил выговор "министру ЖКХ" Эдуарду Осипову за срыв отопительного сезона на оккупированной территории Донецкой области, сообщает ОстроВ.

По словам коллаборациониста, была проведена выборочная проверка запуска и прохождения отопительного сезона в шести районах Донецка, организована проверка шести котельных и двух теплопунктов. Оказалось, что в большинстве случаев местным жителям тепло не подавалось.

"Министр получил дисциплинарное взыскание", - заявил Пушилин.

Когда вопрос с отоплением будет решен, главарь "ДНР" не сообщил.