В оккупированной Ясиноватой горит подстанция

08.11.2022 17:00

Во временно оккупированной Ясиноватой на Донетчине горят трансформаторы электроподстанции. Об этом сообщает Телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

"От них якобы питаются воинские части российских террористов — опять, видимо, курят где попало. Был ли этот окурок нашим, узнаем из вечерней сводки Генштаба", - говорится в сообщении.