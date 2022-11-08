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В оккупированной Ясиноватой горит подстанция
08.11.2022 17:00
Во временно оккупированной Ясиноватой на Донетчине горят трансформаторы электроподстанции. Об этом сообщает Телеграм-канал Pravda Gerashchenko.
"От них якобы питаются воинские части российских террористов — опять, видимо, курят где попало. Был ли этот окурок нашим, узнаем из вечерней сводки Генштаба", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, пожар, подстанция
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