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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

09.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клищеевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Берестовое, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка Луганской области и Терны и Ямполовка Донецкой области;
на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищеевка, Майорск, Опытное, Северное и Соледар Донецкой области;
на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;
на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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