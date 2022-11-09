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Архив - Донецкая область

В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"

09.11.2022 17:00
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В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"

Украинские военные ликвидировали в Донецкой области "депутата" так называемого "народного совета "ДНР"" Михаила Жукова. Об этом сообщила его коллега Елена Шишкина, передает ТАСС.
По ее словам, Жуков погиб в бою на угледарском направлении.



Теги: Донбасс, депутат, Угледар, гибель, ДНР
 
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