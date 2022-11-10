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Архив - Донецкая область

ДТЭК предкпредила об экстренном отключении света на Донетчине

10.11.2022 09:00
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ДТЭК предкпредила об экстренном отключении света на Донетчине

10 ноября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будет временно отключено электроснабжение в громадах Краматорского и Бахмутского районов. Причина отключения — проведение ремонтных работ на оборудовании НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает ДТЭК Донецкие электросети.
"Экстренное отключение состоится 10 ноября ориентировочно с 10:30 до 16:30. Временно без света останутся жители в Славянской, Краматорской, Дружковской, Константиновской, Торецкой, Николаевской громад.
Отключение необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы на транзитном оборудовании НЭК "Укрэнерго", которое питает север Донецкой области, говорится в сообщении ДТЭК", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, ограничение, ДТЭК, электроснабжение
 
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