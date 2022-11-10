- Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки13:00
- "Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- ДТЭК предкпредила об экстренном отключении света на Донетчине09:00
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"17:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску13:00
- На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированной Ясиноватой горит подстанция17:00
- В "ДНР" признали срыв отопительного сезона15:00
Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки
Пятерых участников террористических организаций “ЛНР” и “ДНР” приговорили к лишению свободы. Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, еще один – 10, сообщает пресс-служба СБУ.
После начала полномасштабного вторжения заключенные вошли в состав оккупационных группировок РФ и участвовали в штурме украинских городов на Востоке нашего государства.
К 13 годам тюрьмы приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк. Украинские защитники взяли их в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области. Задержанными оказались местные жители, которые еще до полномасштабной агрессии присоединились к так называемой 4-й отдельной мотострелковой бригаде ЛНР и активно участвовали в боях на Луганском направлении.
На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по:
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 258-3 (участие в террористической организации);
- ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Еще один боевик приговорен к 10 годам лишения свободы. По данным следствия, он участвовал в захвате Мариуполя и других населенных пунктов Приазовья.
В июле 2022 года его подразделение было передислоцировано в район Марьинки Донецкой области, где захватчики обустроили боевые позиции с использованием бронетехники.
Впрочем, украинские защитники подбили вражескую БМП, на которой передвигался злоумышленник, и задержали его. Суд признал фигуранта виновным по:
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации);
- ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Теги: суд, приговор, боевики, ОРДЛО
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения
- Двух боевиков "ЛНР" приговорили к 15 и 10 годам тюрьмы
- Гастарбайтер "заработал" в Мариуполе пожизненное лишение свободы
- В Донецкой области по игровым автоматам проехался бульдозер (ФОТО)
- Янукович хотел бы помиловать Тимошенко, да закон не позволяет
- Адвокаты Ходорковского и Лебедева обжаловали приговор
- Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки13:00
- "Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- ДТЭК предкпредила об экстренном отключении света на Донетчине09:00
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"17:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску13:00
- Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС12:00
- На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированной Ясиноватой горит подстанция17:00
- Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки13:00
- "Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую12:00
- В Киеве открыли Центр помощи спасенным11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- ДТЭК предкпредила об экстренном отключении света на Донетчине09:00
- В Днепре оккупанты уничтожили один из складов Новой почты08:00
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"17:00
- Шон Пенн привез в Украину свой Оскар15:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску13:00
- Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС12:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- На Луганщине в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян
- В Дрездене открыли "Украинский дом"
- В оккупированном Донецке заявили об обстреле управления железной дороги
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"
- В "ДНР" признали срыв отопительного сезона
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску
- Зеленский назвал условия для переговоров с РФ
- В оккупированной Ясиноватой горит подстанция