Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки

10.11.2022 13:00

Пятерых участников террористических организаций “ЛНР” и “ДНР” приговорили к лишению свободы. Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, еще один – 10, сообщает пресс-служба СБУ.

После начала полномасштабного вторжения заключенные вошли в состав оккупационных группировок РФ и участвовали в штурме украинских городов на Востоке нашего государства.

К 13 годам тюрьмы приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк. Украинские защитники взяли их в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области. Задержанными оказались местные жители, которые еще до полномасштабной агрессии присоединились к так называемой 4-й отдельной мотострелковой бригаде ЛНР и активно участвовали в боях на Луганском направлении.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 258-3 (участие в террористической организации);

ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Еще один боевик приговорен к 10 годам лишения свободы. По данным следствия, он участвовал в захвате Мариуполя и других населенных пунктов Приазовья.

В июле 2022 года его подразделение было передислоцировано в район Марьинки Донецкой области, где захватчики обустроили боевые позиции с использованием бронетехники.

Впрочем, украинские защитники подбили вражескую БМП, на которой передвигался злоумышленник, и задержали его. Суд признал фигуранта виновным по: