В Генштабе озвучили потери оккупантов под Бахмутом

10.11.2022 15:00

За сутки вражеская частная военная компания на Бахмутском направлении потеряла 138 своих солдат. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 10 ноября.

"По полученной информации, только в течение одних суток на Бахмутском направлении в составе частной военной компании потери составили 138 человек, из них треть, а именно 40 человек убиты, остальные - ранены, из которых 24 тяжелые и, наверное, тоже никогда не увидят своих родных", рассказал он.