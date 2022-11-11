В Мариуполе заработал телеканал оккупантов

11.11.2022 17:00

В оккупированном Мариуполе в тестовом режиме начал вещание телеканал «Мариуполь 24». Об этом сообщил «и. о. министра информации ДНР» Игорь Антипов, передают СМИ ОРДО.

По его словам, «информационное обеспечение» мариупольцев было «одной из первостепенных задач» после захвата города войсками РФ. Но из-за отсутствия электроснабжения были только печатные СМИ.

Оккупанты планируют работу телеканала в тестовом режиме в течение месяца. Затем должен состояться полноценный запуск.