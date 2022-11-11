Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе заработал телеканал оккупантов

11.11.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе заработал телеканал оккупантов

В оккупированном Мариуполе в тестовом режиме начал вещание телеканал «Мариуполь 24». Об этом сообщил «и. о. министра информации ДНР» Игорь Антипов, передают СМИ ОРДО.
По его словам, «информационное обеспечение» мариупольцев было «одной из первостепенных задач» после захвата города войсками РФ. Но из-за отсутствия электроснабжения были только печатные СМИ.
Оккупанты планируют работу телеканала в тестовом режиме в течение месяца. Затем должен состояться полноценный запуск.



Теги: Донбасс, Мариуполь, телеканал, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх