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Архив - Донецкая область

В Славянске изменился график движения троллейбусов

11.11.2022 11:00
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В Славянске изменился график движения троллейбусов

С 11 ноября в Славянске городской электротранспорт будет курсировать по обновленным графикам. Об этом сообщили в городской военной администрации.
Маршрут №5Б "Железнодорожный вокзал - мкр-н Химик"
Лесной - 6:30, 11:51 (через остановку "Химтехникум");
Железнодорожный вокзал - 7:07, 7:54, 9:24, 12:05 (с остановки "Химтехникум"), 13:20, 14:45;
Химик - 7:44, 8:31, 9:59, 12:32, 13:57, 15:20.
Маршрут №2 "Железнодорожный вокзал - Славкурорт"
Лесной - 6:40 (до Славкурорта через СКНАУ);
Железнодорожный вокзал - 7:30, 10:30, 14:30;
Славкурорт - 7:10; 8:00, 11:00, 15:00
Маршрут № 7 "Железнодорожный вокзал - мкр-н Лесной"
Лесной: первый рейс - 6:30, последний рейс - 16:15;
Железнодорожный вокзал: первый рейс - 7:00, последний рейс - 16:45;
интервал движения - 30 мин.



Теги: Донбасс, Славянск, троллейбус, график
 
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