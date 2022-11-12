Между Славянском и Константиновкой запустили новые автобусные рейсы

12.11.2022 11:00

Для удобства пассажиров, которые приезжают в Краматорск или Славянск или едут оттуда на поездах 711/712 Киев-Краматорск-Киев и 191/192 Одесса-Краматорск-Одесса на днях начали работать несколько новых автобусных рейсов из Славянска в Константиновку и обратно. Об этом сообщает Краматорск Пост.

В Славянске и Константиновке началом и концом маршрута является железнодорожный вокзал, а в Дружковке рейсы отправляются от "Абсолюта".

В расписании указано время отправления, для конечной станции - время прибытия.



Рейсы из Славянска:



Славянск: 7:50;

Краматорск: 8:30;

Дружковка: 9:10;

Константиновка: 10:00.



Славянск: 9:50;

Краматорск: 10:30;

Дружковка: 11:10;

Константиновка: 12:00.



Славянск: 12:20;;

Краматорск: 13:00;

Дружковка: 13;40;

Константиновка: 14:30.



Славянск: 14:00;

Краматорск: 14:40;

Дружковка: 15:20;

Константиновка: 16:00.



Рейсы из Константиновки:



Константиновка: 10:00;

Дружковка: 10:40;

Краматорск: 11:20;

Славянск: 12:00.



Константиновка: 12:00;

Дружковка: 12:40;

Краматорск: 13:20;

Славянск: 14:00.



Константиновка: 14:30;

Дружковка: 15:10;

Краматорск: 16:00;

Славянск: 16:40.



Константиновка: 16:00;

Дружковка: 16:40;

Краматорск: 17:20.



Стоимость проезда из Славянска в Краматорск составляет 80 грн, из Славянска в Дружковку - 150 грн, из Славянска в Константиновку составляет 230 грн.

Телефон Славянской автостанции: (066) 055-70-00.