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Между Славянском и Константиновкой запустили новые автобусные рейсы
Для удобства пассажиров, которые приезжают в Краматорск или Славянск или едут оттуда на поездах 711/712 Киев-Краматорск-Киев и 191/192 Одесса-Краматорск-Одесса на днях начали работать несколько новых автобусных рейсов из Славянска в Константиновку и обратно. Об этом сообщает Краматорск Пост.
В Славянске и Константиновке началом и концом маршрута является железнодорожный вокзал, а в Дружковке рейсы отправляются от "Абсолюта".
В расписании указано время отправления, для конечной станции - время прибытия.
Рейсы из Славянска:
Славянск: 7:50;
Краматорск: 8:30;
Дружковка: 9:10;
Константиновка: 10:00.
Славянск: 9:50;
Краматорск: 10:30;
Дружковка: 11:10;
Константиновка: 12:00.
Славянск: 12:20;;
Краматорск: 13:00;
Дружковка: 13;40;
Константиновка: 14:30.
Славянск: 14:00;
Краматорск: 14:40;
Дружковка: 15:20;
Константиновка: 16:00.
Рейсы из Константиновки:
Константиновка: 10:00;
Дружковка: 10:40;
Краматорск: 11:20;
Славянск: 12:00.
Константиновка: 12:00;
Дружковка: 12:40;
Краматорск: 13:20;
Славянск: 14:00.
Константиновка: 14:30;
Дружковка: 15:10;
Краматорск: 16:00;
Славянск: 16:40.
Константиновка: 16:00;
Дружковка: 16:40;
Краматорск: 17:20.
Стоимость проезда из Славянска в Краматорск составляет 80 грн, из Славянска в Дружковку - 150 грн, из Славянска в Константиновку составляет 230 грн.
Телефон Славянской автостанции: (066) 055-70-00.
Теги: Донбасс, Константиновка, Славянск, автобусы
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