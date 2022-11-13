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Архив - Донецкая область

Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"

13.11.2022 17:00
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Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"

Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", — сказал он.



Теги: Донбасс, Путин, студенты, демобилизация, ДНР, ЛНР
 
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