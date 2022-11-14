Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

14.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка на Донетчине. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы: