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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

14.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка на Донетчине. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клещеевка;
  • на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;
  • на Новопавловском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка.


Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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