Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы

14.11.2022 12:00

По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет танкист армии РФ, обстреливавший гражданских в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи СБУ установили, что в качестве оператора-наводчика танка Т72 он произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.

Рашиста удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.

По данным СБУ, в ходе следственных действий удалось установить, что этот танкист имеет "длинную карьеру" в террористических группировках "ДНР":

- присоединился к террористам еще в 2014 году;

- воевал в "5 роте 2 мотострелкового батальона 7 бригады 9 полка морской пехоты "ДНР" в должности пулеметчика;

- был в должности стрелка в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка";

- находился в фейковой финансово-экономической полиции и во "2 взводе 2 роты танкового батальона 9 полка морской пехоты" народной милиции "ДНР";

- в начале полномасштабного вторжения России он официально присоединился к 8 армии оккупантов как оператор-наводчик танка Т72.

На основании доказательств СБУ суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).