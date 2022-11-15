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Архив - Донецкая область

На Донетчине возобновили работу еще 10 отделений Укрпочты

15.11.2022 11:00
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На Донетчине возобновили работу еще 10 отделений Укрпочты

В Донецкой области открылись еще 10 отделений Укрпочты, сообщает Знамя индустрии.
В них можно получить пенсию и социальную помощь, оплатить коммунальные услуги наличными или безналичным расчетом с помощью РОS терминала, пополнить мобильный счет, осуществить или получить переводы.
Всего на 14 ноября прием и вручение почтовых отправлений осуществляется в 68 отделениях Укрпочты Донетчины.



Теги: Донбасс, работа, Укрпочта
 
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