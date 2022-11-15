Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Путин присвоил "почетные звания" Мариуполю, Горловке и Луганску

15.11.2022 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин присвоил "почетные звания" Мариуполю, Горловке и Луганску

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Город воинской славы" временно оккупированным Мариуполю и Мелитополю. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.
"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества присвоить г. Мелитополю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - говорится в одном из указов.
Документ о присвоении звания Мариуполю содержит также аналогичный текст.
Также российский диктатор подписал указы о присвоении звания "Город трудовой доблести" девяти городам, среди которых оккупированные Горловка и Луганск.



Теги: Путин, Луганск, Горловка, Мариуполь, указ, звание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх