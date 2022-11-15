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Волонтеры эвакуировали из Бахмута 27 котов
15.11.2022 15:00
Волонтеры украинской зоозащитной организации UAnimals эвакуировали 27 котов из Бахмута. Об этом сообщается на Facebook-странице организации.
"Эти милые коты очень долго ждали эвакуации. Животные из зоны боевых действий страдают от ослабленного иммунитета, поэтому даже обычная простуда, может нанести немалый вред и мучения. Тем более, что ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная, и четвероногим там выжить сложно", - говорится в сообщении.
Для тех, кого не эвакуировали, волонтеры привезли 200 кг кормов и передали неравнодушным людям, которые остаются в городе, чтобы ухаживать за бездомными и брошенными животными.
Теги: Донбасс, кошки, эвакуация, волонтеры, Бахмут
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