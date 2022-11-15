Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Завтра в славянском ресторане "Золотое кольцо" откроется социальная столовая

15.11.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Завтра в славянском ресторане "Золотое кольцо" откроется социальная столовая

В среду, 16 ноября, в микрорайоне Славкурорт города Славянск откроется социальная столовая. Об этом сообщает глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Столовая будет работать в помещении ресторанно-развлекательного комплекса "Золотое кольцо" на улице Рапно-Набережной, 1 с 13:00. Бесплатно пообедать здесь смогут все желающие.
Кроме того, с 11:00 до 15:00 на улице Рапно-Набережной, 1, для детей микрорайона Славкурорт будет открыт детский уголок и компьютерный зал на 5 мест. Здесь с дошкольниками будут проводить занятия квалифицированные воспитатели, а школьники смогут воспользоваться учебной платформой для дистанционных занятий или подготовиться к урокам.
Следует отметить, что на сегодняшний день в Славянске уже работают 5 социальных столовых. Они расположены в школах №№7, 15, 16, 18 и 20.



Теги: Донбасс, Славянск, благотворительность, столовая
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх