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Фонд Рината Ахметова доставил в Бахмут более 5 тысяч продовольственных наборов
16.11.2022 15:00
Бригады мобильной выдачи фонда Рината Ахметова привезли в Бахмут крупную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Местным жителям доставили более 5,4 тысяч продовольственных наборов, каждый из которых содержит продукты первой необходимости с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
"Спасибо, что в это сложное военное время продолжаете поддерживать бахмутян и снабжать необходимыми продуктами питания", - поблагодарил представителей фонда Алексей Рева, начальник Бахмутской городской военной администрации.
Теги: Донбасс, продукты, гуманитарная помощь, Бахмут, фонд Рината Ахметова
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