Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Фонд Рината Ахметова доставил в Бахмут более 5 тысяч продовольственных наборов

16.11.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фонд Рината Ахметова доставил в Бахмут более 5 тысяч продовольственных наборов

Бригады мобильной выдачи фонда Рината Ахметова привезли в Бахмут крупную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Местным жителям доставили более 5,4 тысяч продовольственных наборов, каждый из которых содержит продукты первой необходимости с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
"Спасибо, что в это сложное военное время продолжаете поддерживать бахмутян и снабжать необходимыми продуктами питания", - поблагодарил представителей фонда Алексей Рева, начальник Бахмутской городской военной администрации.



Теги: Донбасс, продукты, гуманитарная помощь, Бахмут, фонд Рината Ахметова
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх