Фонд Рината Ахметова доставил в Бахмут более 5 тысяч продовольственных наборов

16.11.2022 15:00

Бригады мобильной выдачи фонда Рината Ахметова привезли в Бахмут крупную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Местным жителям доставили более 5,4 тысяч продовольственных наборов, каждый из которых содержит продукты первой необходимости с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

"Спасибо, что в это сложное военное время продолжаете поддерживать бахмутян и снабжать необходимыми продуктами питания", - поблагодарил представителей фонда Алексей Рева, начальник Бахмутской городской военной администрации.