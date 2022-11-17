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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

17.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крохмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка;
на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;
на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;
на Новопавловском направлении - из артиллерии различных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Временки.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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