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Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке
17.11.2022 10:00
На сайте Президента Украины опубликована петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому присвоить звание "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке.
"Прошу Президента присвоить звание города-героя Бахмуту, Авдеевке и Марьинке. Марьинка и Авдеевка уже девятый год являются неприступными крепостями для оккупантов, а Бахмут более 4 месяцев сводит на нет усилия орков по продвижению на Краматорск и Славянск", - пишет автор петиции Сергей Янушевский.
Подписать петицию о присвоении звания города-героя Бахмуту, Авдеевке и Марьинке можно по ссылке.
Теги: Авдеевка, Марьинка, петиция, Бахмут, город-герой
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