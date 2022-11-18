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Архив - Донецкая область

Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области

18.11.2022 08:00
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Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области

Зимой в Донецкой области будет сложно. В 11 общинах региона, которые расположены вдоль линии фронта, этой зимой не будет отопления. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.
Он отметил, что часть людей, проживающих в многоэтажках, которые по тем или иным причинам не могут покинуть область, будет перемещена в частный сектор.
"Людям даже в таких сложнейших условиях предложено перемещаться вглубь области, места для этого соответствующие предусмотрены", - добавил глава ОВА.
Кириленко сообщил, что в общинах, где не будет отопления, будут оборудованы пункты обогрева.
"Власти области уже выделили средства для закупки металлических печей, там, где есть необходимость и возможность их установить. Кроме того, выделены и распределены субвенции между общинами, которые направят на закупку людям дров на зиму", - проинформировал он.



Теги: Донбасс, отопление, Донетчина
 
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