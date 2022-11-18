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Архив - Донецкая область

Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса

18.11.2022 15:00
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Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса

За сутки под обстрелами российских оккупантов находились 6 населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщает Нацполиция.
"Враг выпустил снаряды по городам Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, селах Новокалиново, Карловка. Оккупанты вели огонь из РСЗО "Град", артиллерии и минометов. Разрушены и повреждены 20 гражданских объектов - 16 жилых домов, спортивный комплекс, котельные. Из «Градов» рашисты обстреляли Часов Яр. Есть травмированные гражданские жители, повреждены 9 многоквартирных домов и объекты инфраструктуры. Артиллерией российские войска накрыли Бахмут, попали в частный дом, погиб человек", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты
 
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