ГСЧС доставила жителям Донетчины 108 тонн гуманитарной помощи

19.11.2022 11:00

За прошедшие сутки спасатели Донетчины приняли участие в разгрузке и развозке гуманитарного груза для жителей области в количестве 108 тонн. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

Груз был направлен в населенные пункты: Новогродовка, Доброполье, Покровск, Селидово, Константинополь и Бахмут. От Главного управления привлекалось 66 человек личного состава и 5 единиц техники.