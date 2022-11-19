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Архив - Донецкая область

На Донетчине запустили автобусный рейс Краматорск - Славянск - Лиман

19.11.2022 13:00
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На Донетчине запустили автобусный рейс Краматорск - Славянск - Лиман

Между тремя соседними городами в Донецкой области запустили регулярные автобусные рейсы. Об этом сообщает Лиманская ВА.
"Заработал перевозчик, который снова осуществляет рейсы в населенные пункты Славянск и Краматорск, по маршруту Краматорск - Славянск - Лиман", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, Лиман (Красный Лиман), автобусы
 
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