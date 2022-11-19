Оккупанта-добровольца из Тореза приговорили к 15 годам за решеткой

19.11.2022 15:00

При публичном обвинении Запорожской областной прокуратуры суд признал виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества жителя Тореза. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что в феврале 2022 года житель Тореза, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону врага. Он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой "ДНР". Находясь на должностях стрелка и командира разных подразделений "народной милиции ДНР", выполнял преступные приказы командиров российских войск.

Осужденный осуществлял оборону определенных боевых позиций, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах. Также он непосредственно участвовал на стороне РФ в боевых столкновениях против украинских защитников на территории Пологовского района Запорожской области.

Во время осуществления обороны рубежей с целью удержания временно оккупированной территории Пологовского района мужчина был взят в плен подразделениями ВСУ", - говорится в сообщении.