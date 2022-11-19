Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

19.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещеевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площанка и Невское на Луганщине и Торское, Андреевка и Берестовое Донецкой области;

- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Серебряновка, Соледар, Спорное и Яковлевка в Донецкой области;

- на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Новомихайловка Донецкой области;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Благодатное, Времовка и Угледар Донецкой области и Каменское Запорожской области.

В Генштабе также сообщают, что в медицинские учреждения Горловки с 10 по 16 ноября было доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупантов. Значительную часть раненых составляют недавно мобилизованные.