Главная / Новости / Донецкая область / Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов
Последние новости раздела
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение08:00
- Десять боевиков "лднр" приговорены к тюремным срокам15:00
- Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов13:00
- Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Бывшего охранника Плотницкого приговорили к 6,5 годам тюрьмы11:00
Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов
21.11.2022 13:00
В результате утренних обстрелов в Донецке без электроэнергии осталось около 70 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"Вследствие отключения трансформаторной подстанции 220 кВ обесточены подстанции 110 кВ и 35 кВ. Без электроснабжения остались: части Ленинского, Петровского, Ворошиловского, Киевского, Кировского и Куйбышевского районов", - говорится в сообщении.
В соцсетях местные жители сообщили, что обстрелом была повреждена подстанция на Смолянке.
Теги: Донецк, Донбасс, отключение, электроснабжение, обстрелы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции13:00
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение08:00
- В "ЛНР" арестовали "министра природных ресурсов"17:00
- Десять боевиков "лднр" приговорены к тюремным срокам15:00
- Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов13:00
- Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Дипломаты 20 стран приехали в освобожденый Херсон08:00
- Еврокомиссия одобрила дополнительные €2,5 млрд для Украины17:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции13:00
- ЦИК Казахстана огласил итоги президентских выборов12:00
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов11:00
- Плановые отключения света во вторник будут применены во всех регионах10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение08:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир
- Бывшего охранника Плотницкого приговорили к 6,5 годам тюрьмы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В "ЛНР" арестовали "министра природных ресурсов"
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов
- Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе