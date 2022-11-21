Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов

21.11.2022 13:00

В результате утренних обстрелов в Донецке без электроэнергии осталось около 70 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.

"Вследствие отключения трансформаторной подстанции 220 кВ обесточены подстанции 110 кВ и 35 кВ. Без электроснабжения остались: части Ленинского, Петровского, Ворошиловского, Киевского, Кировского и Куйбышевского районов", - говорится в сообщении.

В соцсетях местные жители сообщили, что обстрелом была повреждена подстанция на Смолянке.