- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение08:00
- Десять боевиков "лднр" приговорены к тюремным срокам15:00
- Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов13:00
- Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Бывшего охранника Плотницкого приговорили к 6,5 годам тюрьмы11:00
Десять боевиков "лднр" приговорены к тюремным срокам
По материалам СБУ еще 10 боевиков "лднр" проведут от 13 до 15 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В начале полномасштабного вторжения злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа ВС РФ.
Среди них - командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.
Злоумышленники были задержаны в ходе контрнаступления украинских войск на юге нашего государства.
Большинство из них находились на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции.
Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Еще одним осужденным является командир танка оккупационных группировок, который обстреливал объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном на Луганщине.
Установлено, что боевик входил в состав танкового подразделения, созданного агрессором, "2-го армейского корпуса". Под командованием российских захватчиков участвовал в захвате населенных пунктов на востоке Украины.
Злоумышленник попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года.
На основании собранных доказательств суд признал его виновным по:
▪ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
▪ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪ ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.
Теги: суд, приговор, боевики, ОРДЛО
- Двух боевиков "ЛНР" приговорили к 15 и 10 годам тюрьмы
- Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки
- 9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения
- Власенко: Тимошенко дадут 7-10 лет
- Присяжные назвали убийцу актера из шестого "Гарри Поттера"
- Беременной женщине смертный приговор заменили пожизненным
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции13:00
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение08:00
- В "ЛНР" арестовали "министра природных ресурсов"17:00
- Десять боевиков "лднр" приговорены к тюремным срокам15:00
- Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов13:00
- Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Дипломаты 20 стран приехали в освобожденый Херсон08:00
- Еврокомиссия одобрила дополнительные €2,5 млрд для Украины17:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции13:00
- ЦИК Казахстана огласил итоги президентских выборов12:00
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов11:00
- Плановые отключения света во вторник будут применены во всех регионах10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение08:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир
- Бывшего охранника Плотницкого приговорили к 6,5 годам тюрьмы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В "ЛНР" арестовали "министра природных ресурсов"
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов
- Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе