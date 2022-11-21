Десять боевиков "лднр" приговорены к тюремным срокам

21.11.2022 15:00

По материалам СБУ еще 10 боевиков "лднр" проведут от 13 до 15 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В начале полномасштабного вторжения злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа ВС РФ.

Среди них - командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.

Злоумышленники были задержаны в ходе контрнаступления украинских войск на юге нашего государства.

Большинство из них находились на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Еще одним осужденным является командир танка оккупационных группировок, который обстреливал объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном на Луганщине.

Установлено, что боевик входил в состав танкового подразделения, созданного агрессором, "2-го армейского корпуса". Под командованием российских захватчиков участвовал в захвате населенных пунктов на востоке Украины.

Злоумышленник попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по:

▪ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

▪ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪ ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.