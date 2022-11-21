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Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке
21.11.2022 10:00
В оккупированной Макеевке с ночи горят две цистерны с топливом на территории нефтебазы и три стационарных емкости, сообщает так называемое "МЧС "ДНР".
По данным российских боевиков, причиной стало "попадание взрывоопасного предмета".Из-за этого якобы загорелись две цистерны с топливом, а также три стационарных емкости.
Нефтебаза находится на улице Антропова в Червоногвардейском районе города. Сообщение о пожаре поступило в 4:06 по местному времени, ему присвоили третий ранг сложности.
Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, нефтебаза
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