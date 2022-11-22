Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

22.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка на Луганщине и Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, осуществляет обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, в районах населенных пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Макеевка на Луганщине и Терны Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредоточивает свои усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из танков и артиллерии различных типов объектов в районах семнадцати населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опытное, Яковлевка, Веселое и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы двадцать одного населенного пункта, в том числе Богоявленка, Временка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Мирное Запорожской области.