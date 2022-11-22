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Архив - Донецкая область

Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир

22.11.2022 15:00
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Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир

Российские оккупанты снесли уже 50 тысяч квартир в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Всего на сейчас оккупанты уже уничтожили путем демонтажа (без боевых действий) более 50 тысяч квартир мариупольцев. А что обещают? Согласно заявлениям гауляйтеров Донецкой области об ускорении "восстановления Мариуполя" обещают за два года сдать в эксплуатацию 11 802 квартиры. То есть, только 23 процента или 1/5 от уничтоженного", - рассказал Андрющенко.
По его информации, около 40 тысяч мариупольцев нуждаются в срочном переселении, поскольку живут в руинах.



Теги: Донбасс, Мариуполь, дом, снос, оккупанты
 
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