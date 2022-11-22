Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение

22.11.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение

Частный сектор Краматорска подключили к газу. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"... теперь специалисты переходят на многоэтажки. Процесс гораздо сложнее, но приступаем уже сейчас.
Газовщики, жму руку каждому и каждой. Вы все большие молодцы!" - добавил он.



Теги: Донбасс, Краматорск, газ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх