В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение

22.11.2022 08:00

Частный сектор Краматорска подключили к газу. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"... теперь специалисты переходят на многоэтажки. Процесс гораздо сложнее, но приступаем уже сейчас.

Газовщики, жму руку каждому и каждой. Вы все большие молодцы!" - добавил он.