И.о. главреда газеты «Приазовский рабочий» предъявлено обвинение в колларабоционизме

23.11.2022 13:00

И.о. главного редактора газеты "Приазовский рабочий" грозит до 12 лет за решеткой: его обвиняют в искажении событий в пользу оккупантов и печати фейковых новостей. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Специальным досудебным расследованием установлено, что в мае 2022 года житель Донецка согласился на предложение представителей государства-агрессора и добровольно занял "должность" "исполняющего обязанности главного редактора газеты "Приазовский рабочий"", которая выпускается в Мариуполе.

Сотрудничая с оккупационной "администрацией", правонарушитель формирует материалы с пропагандой в поддержку России и искажает происходящие в регионе события для создания образа "законности" временной оккупации. В дальнейшем наполненная фейковыми новостями газета бесплатно распространяется среди мариупольцев.

Обвинительный акт в отношении гражданина Украины по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационизм) направлен в суд. Поскольку обвиняемый находится на временно оккупированной части Донецкой области, его будут судить заочно. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.