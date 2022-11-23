- И.о. главреда газеты «Приазовский рабочий» предъявлено обвинение в колларабоционизме13:00
- На Донетчине за сотрудничество с оккупантами задержали священника УПЦ МП12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение08:00
- Десять боевиков "лднр" приговорены к тюремным срокам15:00
- Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов13:00
- Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке10:00
И.о. главреда газеты «Приазовский рабочий» предъявлено обвинение в колларабоционизме
И.о. главного редактора газеты "Приазовский рабочий" грозит до 12 лет за решеткой: его обвиняют в искажении событий в пользу оккупантов и печати фейковых новостей. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Специальным досудебным расследованием установлено, что в мае 2022 года житель Донецка согласился на предложение представителей государства-агрессора и добровольно занял "должность" "исполняющего обязанности главного редактора газеты "Приазовский рабочий"", которая выпускается в Мариуполе.
Сотрудничая с оккупационной "администрацией", правонарушитель формирует материалы с пропагандой в поддержку России и искажает происходящие в регионе события для создания образа "законности" временной оккупации. В дальнейшем наполненная фейковыми новостями газета бесплатно распространяется среди мариупольцев.
Обвинительный акт в отношении гражданина Украины по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационизм) направлен в суд. Поскольку обвиняемый находится на временно оккупированной части Донецкой области, его будут судить заочно. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Теги: Донбасс, Мариуполь, обвинение, главный редактор, коллаборационизм
- Мариупольских школьниц, издевавшихся над девочкой, обвиняют в хулиганстве
- Мариупольский «Центр опеки» дал ответ прокурору. Обвинения - беспочвенны
- В Мариуполе возмущены тем, что украинский телеканал обвинил город в сепаратизме (ВИДЕО)
- Село из голодного плена освободил… адвокат
- Сегодня в Мариуполе вспоминают легендарного земляка и несут ему цветы (ФОТО)
- И.о. главреда газеты «Приазовский рабочий» предъявлено обвинение в колларабоционизме13:00
- На Донетчине за сотрудничество с оккупантами задержали священника УПЦ МП12:00
- В ОРЛО оккупанты готовятся поднять плату за коммуналку11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции13:00
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение08:00
- В "ЛНР" арестовали "министра природных ресурсов"17:00
- Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма17:00
- Нацполиция запустила чат-бот для информирования о предателях15:00
- И.о. главреда газеты «Приазовский рабочий» предъявлено обвинение в колларабоционизме13:00
- На Донетчине за сотрудничество с оккупантами задержали священника УПЦ МП12:00
- В ОРЛО оккупанты готовятся поднять плату за коммуналку11:00
- Зеленский объявил о разворачивании в Украине "Пунктов несокрушимости"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Дипломаты 20 стран приехали в освобожденый Херсон08:00
- Еврокомиссия одобрила дополнительные €2,5 млрд для Украины17:00
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир15:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Часть оккупированного Донецка осталась без света из-за обстрелов
- Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции
- Российские оккупанты снесли в Мариуполе уже 50 тысяч квартир
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В "ЛНР" арестовали "министра природных ресурсов"
- В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов
- Оккупанты заявили о пожаре на нефтебазе в Макеевке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение
- Десять боевиков "лднр" приговорены к тюремным срокам