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На Донетчине за сотрудничество с оккупантами задержали священника УПЦ МП
В Донецкой области задержан священник УПЦ Московского патриархата, который призывал к сотрудничеству с оккупантами и организовал выборы псевдоглавы поселка Яровая. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
"В мае настоятель "Казанского" прихода поселка Яровая Горловской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата вступил в сговор с военными армии рф и, по их указанию, организовал сбор жителей в помещении местного клуба. Священник сообщил гражданам, что село находится под контролем рф и необходимо избрать нового руководителя местной власти", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что под влиянием священника люди поддержали предложенную кандидатуру нового псевдоглавы. Злоумышленника задержали после деоккупации поселка.
По ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность) мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, священник, задержание, УПЦ МП, коллаборационизм
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