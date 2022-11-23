На Донетчине за сотрудничество с оккупантами задержали священника УПЦ МП

23.11.2022 12:00

В Донецкой области задержан священник УПЦ Московского патриархата, который призывал к сотрудничеству с оккупантами и организовал выборы псевдоглавы поселка Яровая. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

"В мае настоятель "Казанского" прихода поселка Яровая Горловской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата вступил в сговор с военными армии рф и, по их указанию, организовал сбор жителей в помещении местного клуба. Священник сообщил гражданам, что село находится под контролем рф и необходимо избрать нового руководителя местной власти", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что под влиянием священника люди поддержали предложенную кандидатуру нового псевдоглавы. Злоумышленника задержали после деоккупации поселка.

По ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность) мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.