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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестовое, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону, осуществляют обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Ямполовка и Белогоровка на Луганщине.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клищеевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Великая Новоселка, Временка, Новополь в Донецкой области и Зеленый Гай, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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