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Архив - Донецкая область

В Донецкой области развернули более ста Пунктов несокрушимости

24.11.2022 14:00
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В Донецкой области развернули более ста Пунктов несокрушимости

Враг атакует энергетическую систему страны, пытается обесточить населенные пункты и целые области. Донецкая область не стала исключением. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донетчины Павел Кириленко.
По его словам, в регионе, как и по всей стране, разворачивают Пункты несокрушимости, где люди смогут обогреться, подзарядить мобильные телефоны, получить доступ к интернету и информацию о том, что происходит в стране и мире.
Вчера их было 68, сегодня уже - более сотни.
"Энергетики и ремонтные бригады работают над тем, чтобы восстановить систему и наладить электроснабжение в наши с вами дома", - добавил Кириленко.



Теги: Донбасс, Донетчина, Пункт несокрушимости
 
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