В Донецкой области развернули более ста Пунктов несокрушимости

24.11.2022 14:00

Враг атакует энергетическую систему страны, пытается обесточить населенные пункты и целые области. Донецкая область не стала исключением. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донетчины Павел Кириленко.

По его словам, в регионе, как и по всей стране, разворачивают Пункты несокрушимости, где люди смогут обогреться, подзарядить мобильные телефоны, получить доступ к интернету и информацию о том, что происходит в стране и мире.

Вчера их было 68, сегодня уже - более сотни.

"Энергетики и ремонтные бригады работают над тем, чтобы восстановить систему и наладить электроснабжение в наши с вами дома", - добавил Кириленко.