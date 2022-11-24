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В Донецкой области развернули более ста Пунктов несокрушимости
24.11.2022 14:00
Враг атакует энергетическую систему страны, пытается обесточить населенные пункты и целые области. Донецкая область не стала исключением. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донетчины Павел Кириленко.
По его словам, в регионе, как и по всей стране, разворачивают Пункты несокрушимости, где люди смогут обогреться, подзарядить мобильные телефоны, получить доступ к интернету и информацию о том, что происходит в стране и мире.
Вчера их было 68, сегодня уже - более сотни.
"Энергетики и ремонтные бригады работают над тем, чтобы восстановить систему и наладить электроснабжение в наши с вами дома", - добавил Кириленко.
Теги: Донбасс, Донетчина, Пункт несокрушимости
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