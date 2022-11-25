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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

25.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Берестовое Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БПЛА.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредоточил основные усилия на ведении наступательных действий. Из танков и разнокалиберной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Чаривне на Запорожье. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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