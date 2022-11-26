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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
25 ноября подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону, обстрелял из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестовое, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Площанка на Луганщине и Ямполовка и Торское Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активные оборонительные действия. Осуществил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Временка, Новополье, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривне на Запорожье.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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