В Лимане начали выдачу бесплатных дров

26.11.2022 15:00

Почти три тысячи заявок на получение дров подали жители Лимана. В городе уже начали выдачу бесплатной древесины для отопления, передает Суспільне.

"Нам Красный крест выдал 40 тонн брикетов, мы также их будем выдавать. У нас громада - 40 населенных пунктов, из них 39 сел и поселков. Трудно будет только в городе, где многоэтажки, но мы готовим пункты обогрева. На сегодняшний день мы предлагаем людям эвакуироваться в города, где есть тепло и где есть свет", - говорит начальник Лиманской военной администрации Александр Журавлев.

Чтобы получить помощь от государства, нужно обратиться в местный ЦНАП и оставить заявку: нужен только паспорт.