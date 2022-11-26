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В Лимане начали выдачу бесплатных дров
26.11.2022 15:00
Почти три тысячи заявок на получение дров подали жители Лимана. В городе уже начали выдачу бесплатной древесины для отопления, передает Суспільне.
"Нам Красный крест выдал 40 тонн брикетов, мы также их будем выдавать. У нас громада - 40 населенных пунктов, из них 39 сел и поселков. Трудно будет только в городе, где многоэтажки, но мы готовим пункты обогрева. На сегодняшний день мы предлагаем людям эвакуироваться в города, где есть тепло и где есть свет", - говорит начальник Лиманской военной администрации Александр Журавлев.
Чтобы получить помощь от государства, нужно обратиться в местный ЦНАП и оставить заявку: нужен только паспорт.
Теги: Донбасс, бесплатно, дрова, Лиман (Красный Лиман)
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