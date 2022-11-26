В Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантами

26.11.2022 10:00

В Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб один оккупант, еще двое россиян получили ранения, сообщает Мариупольское сопротивление в Telegram.

"На дороге возле ул. Громовой 63 в районе оккупационной администрации взорвался автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник – россиянин из числа новых, прибывших вместе с оленеводом( тем самым гауляйтером- новым "замом" иваща). Еще двое россиян пострадали. Оба одеты в форму. У одного ожоги высокой степени, в итоге отправлен в госпиталь в Донецк(не факт, что выжил). Второго отбросило взрывной волной в бордюр – перелом руки, черепно-мозговая травма, находится в Мариупольской больнице №2 сука будет жить. Эпицентр взрыва в центре автомобиля", - говорится в сообщении.