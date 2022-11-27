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Оккупанты планируют массовое закрытие шахт в ОРДЛО
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей идет подготовка к массовому закрытию угольных шахт. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".
По информации правозащитников, на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях работает комиссия Минэнерго РФ, которая проводит оценку угольных шахт в регионе, и российские чиновники считают угольную отрасль Луганской и Донецкой областей бесперспективной.
«На данный момент комиссия сделала вывод, что угольная отрасль нерентабельна из-за того, что 65% списочного состава работников предприятий мобилизована, работать на предприятиях некому, а поддержание шахт на уровне жизнеобеспечения тянет огромный ресурс.
На данный момент разработан перечень мероприятий по закрытию шахт в 2023 году по причине нерентабельности.
Главам оккупационных администраций "Л-ДНР" доведут определенные месседжи для информирования местного населения. Важно, что закрытие шахт хотят провести в первый квартал 2023 года, чтобы негативный эффект не коснулся партии "Единая Россия" осенью 2023 года», — отмечают правозащитники.
Теги: Донбасс, шахта, закрытие, оккупанты, ОРДЛО
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