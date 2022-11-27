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Архив - Донецкая область

За сутки оккупанты убили пятерых жителей Донецкой области

27.11.2022 13:00
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За сутки оккупанты убили пятерых жителей Донецкой области

26 ноября россияне убили пятерых гражданских в Донецкой области: троих людей в Редкодубе и по одному в Часовом Яру и Бахмуте. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Кроме того, еще четверо человек в области получили ранения.
В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 1 228 мирных граждан, еще 2 642 получили ранения.
Кроме того, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



Теги: Донбасс, жертвы, оккупанты, Донетчина
 
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