За сутки оккупанты убили пятерых жителей Донецкой области

27.11.2022 13:00

26 ноября россияне убили пятерых гражданских в Донецкой области: троих людей в Редкодубе и по одному в Часовом Яру и Бахмуте. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме того, еще четверо человек в области получили ранения.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 1 228 мирных граждан, еще 2 642 получили ранения.

Кроме того, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.